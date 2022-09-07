Son dakika haber! Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı Güncel Haberler Son dakika habere göre ANKARA'da trafik levhasına çarpan otomobilin savrularak ikiye ayrıldığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. ANKARA'da trafik levhasına çarpan otomobilin savrularak ikiye ayrıldığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza, saat 07.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki 01 PN 353 plakalı otomobil, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi. Otomobil, ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin Ankara Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.