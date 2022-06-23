Son dakika haber! Tokat'ta yaralı balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Son dakika gündem haberine göre Tokat'ta yaralı balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Tokat'ta yaralı balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Tokat Havalimanı yakınlarında yaralı bir balıkçıl kuşu bulunduğu ihbarı geldi.
Olay yerine gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu aldı.
Jandarma ekipleri, yaralı kuşu tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel