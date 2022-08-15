Haber : Son dakika haber | Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki cinayette 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki cinayette 1 tutuklama

Son dakika haber | Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki cinayette 1 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı İbrahim Karaaslan'ın öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan Yıldız, tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı İbrahim Karaaslan'ın öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan Yıldız, tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir handa meydana geldi. Çarşıda çantacı dükkanı bulunan Karaaslan ile iş yerine gelen Ramazan Yıldız arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, Karaaslan'a tabancayla ateş edip kaçtı. Karaaslan kanlar içinde kalırken, diğer esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaaslan, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaaslan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan otopsinin ardından Karaaslan toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Ramazan Yıldız Kemeraltı Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title