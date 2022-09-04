Son dakika haber: Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki kadın turist öldü Güncel Haberler Trabzon'da Zigana Dağı'ndaki manzarayı fotoğraflamak isteyen bir sürücü, cipinden inerken el frenini çekmeyi unuttu. Bayır aşağı kayan araç, içindeki turistle birlikte uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Halat yardımıyla uçuruma inen ekip, kadının cansız bedenini buldu. Trabzon-Gümüşhane kara yolunda Bekçiler mevkisinde gerçekleşen olayda Zigana Dağı'ndan inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, kullandığı cipi durdurdu. EL FRENİ ÇEKİLMEYEN CİP, KADINI UÇURUMA YUVARLADI Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü. HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan Toros Dağları Bahreyn Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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