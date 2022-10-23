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Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Güncel Haberler

İçişleri Bakanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4'ü sözde yönetici 9 teröristin yakalandığı bildirildi. Öte yandan teröristlerin bir süredir Türkiye'ye karşı eylem planında oldukları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinasyonunda, Suriye Görev Gücü El Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarının istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ'ın Suriye'deki sözde eylem birimlerince örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı (EYP), suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda El Bab ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içinde oldukları belirlendi.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

SÖZDE YÖNETİCİLER DAHİL 9 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Suriye'nin El Bab bölgesinde dün icra edilen operasyonlarda örgütün suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye/Şam/Maddava bölgesi sözde örgüt "Şer-i Emir"i "Abu Mushap" kod adlı teröristin yardımcısı ile 2 lojistik sorumlusu ve mali işler sorumlusunun da aralarında olduğu 9 terörist gözaltına alındı. Sevk edildikleri yerel mahkemece tutuklanan teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

iyi olmus bunlar sakal koyup entari giyince deas; sakali kesip salvar giyince pekeke oluyorlar.

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