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Son dakika haber... Siirt'te işyerinde patlayan klima yangına neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yücel Durak - Güncel
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Son dakika haber... Siirt'te işyerinde patlayan klima yangına neden oldu

Son dakika haberleri: SİİRT'te klimanın patlaması nedeniyle meydana gelen ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

SİİRT'te klimanın patlaması nedeniyle meydana gelen ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Siirt merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 1408 Sokak'ta meydana geldi. Nihat Danış'a ait işyerinde iddiaya göre açık unutulan klimanın patlaması nedeniyle yangın çıktı. Patlama sesi korkuya neden olurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, işyeri kullanılamaz hale geldi.


Son dakika haber... Siirt'te işyerinde patlayan klima yangına neden oldu

Son dakika haber... Siirt'te işyerinde patlayan klima yangına neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Güncel

Yangın, Siirt, Güncel, Haberler

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