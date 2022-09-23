Malatya haberi: Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi Güncel Haberler Malatya haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi ulaştı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi ulaştı. Askeri yetkililer, şehidin merkez Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Altuncu Sokak'taki evine giderek baba Niyazi ve anne Suna Erkuş'a acı haberi verdi. Şehidin yaşadığı evin sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sokakta taziye çadırı kurdu. Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi. Şehit Erkuş'un cenaze töreninin yarın Malatya Şehir Mezarlığında yapılacağı ve şehitlikte defnedileceği öğrenildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin de yayınladığı taziye mesajında, "Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Yeter Erdine Malatya Piyade Güncel Haberler

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