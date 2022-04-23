Son dakika haber | Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün ailesine şehadet haberi verildi - Haberler

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Son dakika haber | Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün ailesine şehadet haberi verildi

AA - Okan Coşkun - Güncel
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Son dakika habere göre Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi'nde yaşayan şehidin ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ailesini, yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.

Törenin, yarın ikindi namazını müteakip şehitlikte yapılması planlanıyor.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Özel Harekat, Malatya, Fırat, Şehit, Güncel, Haberler

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