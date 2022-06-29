Son dakika haber: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı. ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulunan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.