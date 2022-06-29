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Son dakika haber: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika haber: Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulunan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı PKK Güncel Haberler Son Dakika

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