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Son dakika haber | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Son dakika haber | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Dikili Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada bahçeye ekili 32 kök Hint kenevir, 230 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahipleri F. E. ve F.E. işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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