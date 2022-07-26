Son dakika haber! Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı Son dakika haberler: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fabrika bahçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fabrika bahçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. İlçede faaliyet gösteren fabrikanın sahibi Çağlar Özbay, bahçede yaralı halde peçeli baykuş buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber veren Özbay, kuşu ekiplere teslim etti. Koruma altına alınan yaralı baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacak. AA / Serhat Yağız - Güncel Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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