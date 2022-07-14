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Son dakika haber: Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 10 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mithat Abakan - Güncel
Son dakika haber: Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 10 yaralı (2)

Son dakika gündem haberine göre KİMLİKLERİ BELİRLENDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşınan safari cipinin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen araç sürücüsü ve turistle birlikte yaralanan turistlerin isimleri belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşınan safari cipinin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen araç sürücüsü ve turistle birlikte yaralanan turistlerin isimleri belirlendi. Daha önce 8 olarak açıklanan yaralı sayısının ise 10'a yükseldiği öğrenildi. Kazada cip şoförü Bölükbaş Dinç'in (66) olay yerinde, Alman uyruklu Heike Merter'in (60) ise götürüldüğü özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi.Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Alman uyruklu Dorte Wengelin (59), Muhammed Zaitoun ve Uğur Başbudak'ın (4) hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazada ayrıca İsveçli Tasnim Abodaher (20), Pınar Meryem Buldum (37), Bilal Deniz Buldum (11), Mahmut Doğan (30), Ebru Güneş Doğan (32), Mira Başbudak (9) ve Esen Başbudak'ın (38) kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -


Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel

Manavgat Antalya Tragger turist Güncel Haberler Son Dakika

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