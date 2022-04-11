Son dakika haber! Polonya'da Smolensk uçak kazası soruşturmasında yeni rapor sunuldu

Polonya Cumhurbaşkanı Leh Kaczynski ile 95 kişinin hayatını kaybettiği 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı yakınlarında gerçekleşen uçak kazası ile ilgili soruşturmada yeni rapor kamuoyuna sunuldu.

2015-2018 yılları arasında Savunma Bakanlığı görevi yapan ve şu an araştırma komisyonu başkanlığı görevi yürüten Antoni Macierewicz raporla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Müdahalenin temel ve tartışmasız kanıtı, sol kanatta ve uçağın merkezinde olan patlamaydı. Rus yönetiminin Polonya'ya karşı böyle inanılmaz bir saldırganlık eylemi gerçekleştirmeye karar vermesi elbette siyasiydi." dedi.

Macierewicz ayrıca kazada ölenlerin "Rusya'nın yasa dışı müdahalesinin" sonucu yaşamlarını yitirdiklerini söyledi.

Kaza ile ilgili kanıtların önceki Donald Tusk hükumeti tarafından gizlenip yok edildiğini öne süren Macierewicz, kazada Polonyalı pilot ve mürettebatın hatasının olmadığını belirtti.

Dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynski ve eşinin de aralarında olduğu 96 kişiyi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Stalin döneminde yaklaşık 22 bin Polonyalının infaz edildiği Katyn Katliamı anısına yapılacak törene katılmak üzere Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, uçaktakilerden kurtulan olmamıştı.