Son dakika haber | Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan, Odessa'nın Polonya kökenli en yaşlı kadınına vatandaşlık

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın Odessa kentinin Polonya kökenli en yaşlı kadını olduğu belirtilen Zofia Curkan'a Polonya vatandaşlığı verdi.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Duda'nın 1917 doğumlu Curkan'a vatandaşlık belgesini teslim ettiği belirtildi.

Curkan'ın, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Polonya Büyükelçiliğinin arabası ile Romanya'ya nakledildiği daha sonra uçakla Varşova'ya getirildiği ifade edilen açıklamada, Curkan'ın Odessa'nın en yaşlı Polonya kökenli kadını olduğu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle savaşla yüzleşmek zorunda kaldığı dile getirildi.

Açıklamada, Curkan'ın Polonya geleneklerini, kültürünü ve dilini geliştirmekten asla vazgeçmediği ve en büyük hayalinin vatanını bir kez daha görmek olduğu aktarıldı.