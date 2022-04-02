Son dakika haber! Otel odasında ölü bulunan gencin midesinden 552 gram uyuşturucu çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Otel odasında ölü bulunan gencin midesinden 552 gram uyuşturucu çıktı

AA - Gazi Nogay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Otel odasında ölü bulunan gencin midesinden 552 gram uyuşturucu çıktı

Son dakika haberi... Trabzon'da otel odasında ölü bulunan gencin midesinden 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıktı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da otel odasında ölü bulunan gencin midesinden 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta uçakla Trabzon'a gelen 27 yaşındaki A.I, kaldığı otel odasında kat görevlisi tarafından dün ölü bulundu.

A.I'nın şüpheli ölümü üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki inceleme ve araştırma sonucunda ölümün narkotik madde kaynaklı olabileceğini değerlendirdi.

Adli Tıp Kurumundaki otopside, A.I'nın midesinden bilye büyüklüğünde 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıkartıldı.

Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen A.I'nın mide ve bağırsaklarındaki erimiş ambalaj kağıtlarında da uyuşturucuya rastlandı.

A.I'nın, midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Uyuşturucu, 31 Mart, Trabzon, Otel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title