Son dakika haber: Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen - Haberler

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Son dakika haber: Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Güçlü - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sisin beyaza bürüdüğü ormanlık alanlarda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sisin beyaza bürüdüğü ormanlık alanlarda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Tepebaşı ilçesine bağlı yaklaşık bin 200 rakımlı Bozdağ, Tandır ve Yarımca mahallelerinde ormanlık alanlar beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen ağaçlar, sabah saatlerinde sisin de etkisini göstermesiyle birlikte görsel şölen oluşturdu. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Son dakika haber: Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

Son dakika haber: Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

Son dakika haber: Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Güncel

Eskişehir, kar, Güncel, Haberler

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