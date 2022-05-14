Son dakika haberleri! New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı - Haberler

NEW New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Buffalo Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği açıklanmadı.

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, saldırının internette canlı yayımlanmış olabileceğini ve saldırganın daha önce bir manifesto yayımlayıp yayımlamadığını soruşturdukları açıkladı.