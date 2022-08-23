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Son dakika haber: Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Son dakika haber: Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cafer Ünal'ın (44) kullandığı 48 L 4805 plakalı motosiklet, Çameli-Fethiye kara yolu Altı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ünal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünal'ın cenazesi incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Cafer Ünal Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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