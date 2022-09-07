Son dakika haber! Mersin'de orman yangını (2) Güncel Haberler Son dakika haberleri... ARAZÖZ DEVRİLDİMersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. ARAZÖZ DEVRİLDİ Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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