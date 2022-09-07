Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Mersin'de orman yangını (2)

Güncel Haberler

Son dakika haber! Mersin'de orman yangını (2)

Son dakika haberleri... ARAZÖZ DEVRİLDİMersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Güncel

Mersin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title