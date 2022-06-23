Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor (3) - Haberler

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Son dakika haber... Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor (3)

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Helikopterle yürütülen söndürme ve soğutma çalışması Bölgeden yükselen dumanın helikopterden çekilen görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Helikopterle yürütülen söndürme ve soğutma çalışması

Bölgeden yükselen dumanın helikopterden çekilen görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (3)

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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