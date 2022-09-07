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Son dakika haber | Manisa'da orman yangını (2)

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Son dakika haber | Manisa'da orman yangını (2)

Bir son dakika haberine göre 2 MAHALLE BOŞALTILDIManisa'nın Soma ilçesi kırsal Kızılören Mahallesi'nde çıkan orman yangınının, kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Manisa'nın Soma ilçesi kırsal Kızılören Mahallesi'nde çıkan orman yangınının, kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Serkan ÖZDEMİR- Alper ÇOBANOĞLU/ SOMA (Manisa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

Kızılören Hisarcık Manisa Soma Güncel Haberler Son Dakika

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