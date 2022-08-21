Son dakika haber: Manisa'da orman yangını (2) Güncel Haberler Son dakika haber... KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri müdahale edildi. Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri müdahale edildi. KONTROL ALTINA ALINDI Havadan ve karadan yapılan müdahalelere mahalle sakinleri de destek verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen Hamidiye Manisa su Güncel Haberler Son Dakika

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