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Son dakika haber: Manisa'da orman yangını (2)

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Son dakika haber... KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri müdahale edildi.

Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri müdahale edildi.

Son dakika haber: Manisa'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan yapılan müdahalelere mahalle sakinleri de destek verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Güncel

Hamidiye Manisa su Güncel Haberler Son Dakika

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