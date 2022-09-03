Son dakika haber... Malatya'da silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberler... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında silahla başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın 16 günlük yaşam savaşını kaybetti. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında silahla başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın 16 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sürgü Mahallesi'ne bağlı Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos'ta başından vurulmuş halde bulunan Sevda Evli (39), tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Evli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos'ta bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, Sevda Evli'nin başından silahla yaralandığı belirlenmişti. Olaya ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Aydın Doğanşehir Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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