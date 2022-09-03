Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Malatya'da silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Son dakika haber... Malatya'da silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında silahla başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında silahla başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Sürgü Mahallesi'ne bağlı Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos'ta başından vurulmuş halde bulunan Sevda Evli (39), tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Evli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos'ta bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, Sevda Evli'nin başından silahla yaralandığı belirlenmişti.

Olaya ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Malatya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title