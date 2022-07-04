Son dakika haber | Malatya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde polis ekipleri hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Malatya'nın Darende ilçesinde polis ekipleri hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hacıderviş Mahallesi'ndeki hayvan pazarında üreticilerle bir araya geldi. Üreticileri hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendiren ekipler, yetiştiricilere broşür dağıtıp, taleplerini dinledi. Ekipler, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşan vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. AA / Ayhan İşcen - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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