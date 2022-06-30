Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi... Malatya'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Malatya'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kernek Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'ndeki bir kafenin önünde kuzenler Y.E.Y, M.K. ve M.K. ile 3 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan kuzenler, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. AA / Yeter Erdine - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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