Son dakika haber! Lunaparkta "gondol"dan düşen kişi öldü Son dakika habere göre Malatya'da lunaparktaki "gondol"dan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Malatya'da lunaparktaki "gondol"dan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. 112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Güncel Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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