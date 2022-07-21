Köprü girişinde kaza yapan motosiklet alev aldı; trafik oluştu Murat KORKMAZ/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyerlere çarpıp yerde sürüklendikten sonra alev aldı. Murat KORKMAZ/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyerlere çarpıp yerde sürüklendikten sonra alev aldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yükselen alevler nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, saat 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişi Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra yerde sürüklenip alev aldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yükselen alevler nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Edirne istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, motosikletteki yangını kısa sürede söndürdü. Çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Edirne Güncel Haberler

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