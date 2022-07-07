Son dakika haber: Konya'ya şehit ateşi düştü Son dakika gündem haberine göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın (26) Konya'nın Çumra ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın (26) Konya'nın Çumra ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu haberi, Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'ya askeri yetkililer tarafından verildi. Koca çifti acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ 1'i kız, 3 kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği belirtildi. 1 yıllık nişanlı olan şehit Koca'nın yıl sonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın cenazesinin, bugün mahallede toprağa verilmesi bekleniyor. Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel Mustafa Koca Konya Güncel Haberler Son Dakika

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