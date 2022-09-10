Son dakika haber... Kılıçdaroğlu: Hepimiz Biliyoruz Ki Kuddusi Okkır'ın Ölümü Bir Cinayettir

Son dakika haberler... CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sabriye Okkır’a bugün yaptığı ziyarete ilişkin bir videoyu, “Hepimiz biliyoruz ki Kuddusi Okkır’ın ölümü bir cinayettir. Kendilerine de söz verdim; devletin, ailesiyle helalleşmesi lazım. Her acının ders olması, yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin bu paylaşımını retweet etti.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabriye Okkır'a bugün yaptığı ziyarete ilişkin bir videoyu, "Hepimiz biliyoruz ki Kuddusi Okkır'ın ölümü bir cinayettir. Kendilerine de söz verdim; devletin, ailesiyle helalleşmesi lazım. Her acının ders olması, yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin bu paylaşımını retweet etti.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretleri kapsamında, Ergenekon kumpas davasında tutuklandıktan bir yıl sonra yaşamını yitiren Kuddisi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır'ı ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin bir video ile paylaştı. CHP'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Hepimiz biliyoruz ki Kuddusi Okkır'ın ölümü bir cinayettir. Kendilerine de söz verdim; devletin, ailesiyle helalleşmesi lazım. Her acının ders olması, yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım" denildi. Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin bu paylaşımını retweet etti.

Kılıçdaroğlu'nun videodaki açıklaması şöyle:

"Okkır Ailesi'nin yaşadığı acıları hiçbir ailenin yaşamasını istemem. Sabriye Hanım'ı ziyaret ettim, eşimle beraber, torunumla birlikte. Kuddusi Okkır'ın ölümü, aslında bir cinayettir, bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Sadece aileye özgü bir acı değil, bu ülkede hak, hukuk ve adalet isteyenler de aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım. Oturması lazım, konuşması lazım. Bu kadar büyük acıları çektirmemesi lazım. Siz bir topluma, bir aileye, bir kitleye acılar çektirirseniz devleti adaletle yönetmiyorsunuz demektir. Kendisinden randevu istediğimde, 'Gelsin ama sitemlerim olacak' demişti. 'Evet, gene geleceğim' dedim, 'evet, sitemleri dinleyeceğim' dedim. Çünkü onun acısı aslında hepimizin acısıdır. Onun yaşadığı acıları bu toplumda hiçbir kişinin, hiçbir ailenin yaşamasını istemem. O nedenle devletin adaletli olması lazım. Evet, kendisine söz de verdim; kesinlikle devletin Sabriye Hanım'la oturup helalleşmesi lazım. Yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım. Her acının aslında bir ders olması lazım. ve bu dersi alması gerekenlerin başında da bu ülkenin yöneticileri gelir. Bunu kendisine de aktardım. Oturduk, konuştuk. Bizi kabul etti. Lütfetti, kahve ısmarladı. Kendisine yürekten teşekkür ederiz."