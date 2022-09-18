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Kazada sıkışan tır sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti

Güncel Haberler

TEM Otoyolu'nda tavuk eti yüklü tır, su yüklü kamyona arkadan çarptı. Tırda sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla konuşması dikkat çekti.

Dün gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde Ankara istikametinde seyir halinde olan Zihni Savaş (55) idaresindeki tavuk eti yüklü tır, aynı istikametteki Ersin Taşdemir idaresindeki su yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Kazada tır sürücüsü Zihni Savaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti

TELEFONLA KONUŞTU

Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu su 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Dr.Kimbel:

Holdingten arıyorlar toplantı varmış çok önemli kişi

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