Kazada sıkışan tır sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti
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TEM Otoyolu'nda tavuk eti yüklü tır, su yüklü kamyona arkadan çarptı. Tırda sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla konuşması dikkat çekti.
Dün gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde Ankara istikametinde seyir halinde olan Zihni Savaş (55) idaresindeki tavuk eti yüklü tır, aynı istikametteki Ersin Taşdemir idaresindeki su yüklü kamyona arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ SIKIŞTI
Kazada tır sürücüsü Zihni Savaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
TELEFONLA KONUŞTU
Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.