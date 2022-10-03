Son dakika haber... Kavak Kaymakamı Atar'dan Çakallı Jandarma hizmet binasında inceleme Güncel Haberler Son dakika haberleri: Kavak Kaymakamı Faruk Atar, ilçede inşaat çalışmaları devam eden Çakallı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu. Kavak Kaymakamı Faruk Atar, ilçede inşaat çalışmaları devam eden Çakallı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Atar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atar, Çakallı Jandarma Komutanlığı hizmet binasının faaliyete girmesiyle birlikte Çakallı Jandarma Komutanlığının sorununun giderilmiş olacağını söyledi. Hizmet binası ve eklentilerinin çevre düzenlemesi ile birlikte gelecek yıl başlarında hizmete gireceği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Günay Hisarcık Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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