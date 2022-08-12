Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobil çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.E'ye ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.A'yı (26) belirledikleri adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Öte yandan kentteki sanayi sitesinde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi. Güncel AA / Ali Öztürk Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler Son Dakika

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