Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde, bir kağıt fabrikasına ait atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında atık kağıt balyaları zarar gördü. Güncel AA / Ersin Çetintaş Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.