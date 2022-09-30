Son dakika haber | İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi Güncel Haberler Son dakika haber: İzmir'in Kınık ilçesinde, serinlemek için girdikleri yangın söndürme göletinde boğulan 10 ve 12 yaşındaki 2 kardeşin cenazeleri defnedildi. İzmir'in Kınık ilçesinde, serinlemek için girdikleri yangın söndürme göletinde boğulan 10 ve 12 yaşındaki 2 kardeşin cenazeleri defnedildi. Eymen ve Ömer Pala'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan aile tarafından teslim alınarak Kınık'ın Poyracık Mahallesi'ndeki taziye evine getirildi. Anne Nursen ve baba Saadettin Pala, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kardeşlerin cenazeleri, helallik alınıp dua okunduktan sonra Poyracık Mezarlığı'na götürüldü. İkindi vakti kılınan namazın ardından iki kardeşin cenazeleri, mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Kardeşlerin, sünnet düğünlerinde kendilerine hediye edilen oğlak için ormanlık alana ot toplamak amacıyla gittiği öğrenildi. Poyracık Mahallesi'nde Eymen ve Ömer Pala'dan dün öğleden sonra haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri iki kardeş için arama çalışması başlatmıştı. Kardeşlerin elbiselerinin yangın söndürme göletinin kenarında bulunması üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, kardeşlerin cansız bedenlerini göletten çıkarmıştı. Güncel Kaynak: AA / Metin Aydemir Ömer Pala Poyracık İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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