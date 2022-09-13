Son dakika haber: Midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İzmir'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 45 DK 304 plakalı midibüs ile 35 M 8536 plakalı dolmuş, İzken Mahallesi Egekent otobüs son durakları civarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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