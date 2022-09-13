Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 45 DK 304 plakalı midibüs ile 35 M 8536 plakalı dolmuş, İzken Mahallesi Egekent otobüs son durakları civarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title