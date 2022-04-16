Patates hırsızları kameraya takıldı! 2 ton ürün böyle kaçırıldı

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, araç sahibinin evinin önünde park halinde duran ve kasasında 2 ton patates bulunan kamyoneti gözlerine kestirdi. Kamyonet hırsızlığı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyoneti çalan kişi ya da kişilerin olay yerinden uzaklaşması yer aldı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"EŞİM SOKAK SOKAK GEZEREK PATATES SATIYORDU"

Araç sahibi evli ve 4 çocuk annesi Bahar Arıkanlı, olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen kamyonetin bulunmadığını belirterek, "Kamyonet evimizin önünde park halinde duruyordu. Kasasında 2 ton patates vardı. Eşim Bayram Arıkanlı sokak sokak gezerek patates satıyordu. Çocuklarımın ekmeğiydi. Eşim çalışıp geçimimizi sağlıyordu. Başka bir gelirimiz yok."

"ARACIMIZIN BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Arzumuz aracımızın bir an önce bulunması. Yerini bilen varsa Allah rızası için söylesin. Kamyonet çalındığından beri eşim çalışamıyor. Çoluk çocuk bir haber bekliyoruz. Aracımızın bulunmasını istiyoruz, başka da bir talebimiz yok" diye konuştu.