Son dakika haber | İsveç'te hayvanat bahçesinde antilop tarafından boynuzlanan çalışan öldü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre İsveç'in güneybatı kesiminde yer alan hayvanat bahçesindeki bir çalışanın, büyük bir antilop tarafından boynuzlanarak öldürüldüğü bildirildi. İsveç'in güneybatı kesiminde yer alan hayvanat bahçesindeki bir çalışanın, büyük bir antilop tarafından boynuzlanarak öldürüldüğü bildirildi. Olay, Öland Adası'nın güneybatısındaki Öland Hayvanat Bahçesi ve Eğlence Parkı'nda pazar günü meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları ahırlara götürdüğü sırada dünyanın en büyük antilobu olarak bilinen Afrika Antilobu tarafından boynuzlandı. Çalışan, olay yerinde hayatı kaybetti. Hayvanat Bahçesi yönetimi ise hayvanat bahçesinin, bugün itibarıyla sezon için kapatıldığını duyurdu. Güncel Kaynak: AA / Burcu Yağcı Hayvanat Bahçesi İsveç Güncel Haberler Son Dakika

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