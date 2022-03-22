Son dakika haber | Hem okuyor hem de para kazanıyorlar

MALATYA (İHA) - Hem okuyor hem de para kazanıyorlar

MALATYA Malatya'da Mesleki Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler hem okuyor hem de para kazanıyor.

Malatya'da 2019 yılı itibariyle örgün eğitim kurumu olarak Meslek Lisesi diploması vermeye başlayan Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler hem okuyor hem de para kazanıyor. Merkezi Eğitim Merkezleri'nin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sunmak için Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenleme sonrası Mesleki Eğitim Merkezleri'ne ilgi her geçen gün arterken, Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi'nde farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler haftanın bir günü okulda teorik eğitim alıyor 5 gün ise sahada pratik yapıyor.

Hem eğitim alıyor hem de para kazanıyorlar

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi'nde aldıkları bir günlük teorik eğitimin ardından 5 gün ise 2. Organize Sanayi Bölgesi faaliyet gösteren bir fabrikada pratik eğitim alan 11'inci sınıf öğrencileri Mehmet Mert Özaslan, eğitiminin tamamlanmasının ardından lise diploması ve ustalık belgesi alacağını belirterek işini severek yaptığını aktarırken, Musa Ulu ise ilerde ustalık belgesi alarak kendi iş yerini kurmak istediğini söyledi.

Haftanın bir günü teorik beş gün pratik eğitim

İşletmelerin çırak taleplerini her daim karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim ise "Mesleki lisedeki öğrenciler haftanın bir günü okula geliyorlar. Diğer 5 gün işletmedeler bunların meslek hastalıkları, iş kazası gibi sigortalarını okulumuz tarafından yapılıyor. Aynı zamanda işletme çırak çalıştırdığı için kendilerine devlet desteği sağlanıyor. Bu imkanı hazırladıkları için işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz. Çırak ihtiyaçları olduğu takdirde karşılamaya hazırız" ifadelerini kullandı

İşverenler memnun

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemenin önemine değinerek, uygulamanın devam etmesinin her kesime olumlu yansımalarının olacağını kaydeden 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan vekili aynı zamanda işletme sahibi Mahmut Boyraz da, "Bizim burada yaptığımız iş meslek odaklı olduğu için çıraklık eğitim merkezlerinin bizim sektörde ciddi şekilde katkısı oluyor. Burada biz işe ilk başlayanlar için çıraklık okullarını kullanıyoruz. Çıraklık okullarımızı bize eleman yetiştirme açısından ciddi şekilde katkı sağlıyor. Malatya çıraklık okulumuzun müdürü, öğretmenleri bizimle temas halinde ve bize katkı sunuyorlar. Biz burada çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamasını çıraklık okulumuzla birlikte yürütüyoruz. Sektörümüz için ciddi seviyede kalifiyeli eleman yetiştirme imkanı sağlıyoruz. Bu bağlamda baktığınız zaman bizim gibi üretim yapan ve meslek odaklı olan imalatlarda çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamaları önemli. Bunun için devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın çıraklık okulları üzerinden vermiş olduğu desteklerden dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımıza okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Desteğin devam etmesi hepimize olumlu olarak yansıyacaktır" diye konuştu