Son dakika haber | Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Murat Aydın - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre JANDARMA HELİKOPTERİYLE ALINDIErzurum'un Olur ilçesinde, ayı saldırısında hayatını kaybeden Fatih İlhan için bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopteri gönderildi.
JANDARMA HELİKOPTERİYLE ALINDI
Erzurum'un Olur ilçesinde, ayı saldırısında hayatını kaybeden Fatih İlhan için bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopteri gönderildi. Araziye inen helikoptere alınan İlhan'ın cansız bedeni, Olur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatih İlhan'ın cansız bedeni, buradan da otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Güncel