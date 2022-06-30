Son dakika haber | Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2) Son dakika gündem haberine göre JANDARMA HELİKOPTERİYLE ALINDIErzurum'un Olur ilçesinde, ayı saldırısında hayatını kaybeden Fatih İlhan için bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopteri gönderildi. JANDARMA HELİKOPTERİYLE ALINDI Erzurum'un Olur ilçesinde, ayı saldırısında hayatını kaybeden Fatih İlhan için bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopteri gönderildi. Araziye inen helikoptere alınan İlhan'ın cansız bedeni, Olur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatih İlhan'ın cansız bedeni, buradan da otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Güncel Jandarma Erzurum Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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