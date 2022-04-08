Son dakika haber: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Gürkan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve silahlı yağma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.K'nin ilçedeki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, M.K. ile evde bulunan R.E, B.R. ve D.D. yakalandı.

Evdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör ve 21 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen M.K. ve B.R. tutuklandı, D.D. ve R.E. serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title