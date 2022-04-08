Son dakika haber: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA - Mehmet Gürkan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve silahlı yağma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.K'nin ilçedeki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Operasyonda, M.K. ile evde bulunan R.E, B.R. ve D.D. yakalandı.
Evdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör ve 21 fişek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen M.K. ve B.R. tutuklandı, D.D. ve R.E. serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Gürkan - Güncel