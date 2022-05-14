Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı - Haberler

ANTALYA'da kimyasal gübre üretimi yapılan fabrikada gaz sızıntısı sonucu yaşamını yitiren işçiler Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) cenazesi morgdan alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada gaz sızıntısından etkilenen işçilerin fenalaşması sonucu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Gündüz vardiyasında çalışan ve gazdan az da olsa etkilenen işçiler ise fabrikadan çıktı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.