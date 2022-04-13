Son dakika haber | Esra'nın ölümünde Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası

ANKARA (DHA) - ANKARA'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun (28), Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılandığı davada, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda takdir indirimi uygulanmadı.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.