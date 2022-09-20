Son dakika haber | Erzurum'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem haberine göre Erzurum'un Oltu ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Erzurum'un Oltu ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçedeki kereste fabrikasında, gece geç saatlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Sabaha kadar süren çalışmalarla tamamen söndürülen yangın, fabrikada büyük çapta hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Erkan Erdoğan - Güncel