Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye

ESKİŞEHİR'de emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik'in (18), otomobille kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR'ın dorsesine çarpıp öldüğü kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Savunmasında, kusurunun bulunmadığını öne süren sanık TIR şoförü Cengiz Alav, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Kaza, geçen yıl ekim ayında Eskişehir-Ankara kara yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Emekli emniyet müdürü olan Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cengiz Alav yönetimindeki 06 DS 5256 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada dorsenin altında giren otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Cengiz Alav tutuklandı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Cengiz Alav'a yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.