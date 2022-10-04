Son dakika haber! Ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaza yapması sonucu yakalandı. Düzce'de, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaza yapması sonucu yakalandı. Kentte bulunan mobese kameralarında görünen ve yakalama kararı bulunan sürücünün kullandığı aracı tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekibi harekete geçti. Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan B,Ş'nin kullandığı 81 DG 565 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolunun Kabalak rampaları mevkisi Akçakoca istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Ehliyeti olmadığı anlaşılan sürücü B.Ş, gözaltına alındı. Otomobilde maddi hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.