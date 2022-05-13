Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı'nda sanıkların yargılanmasına devam edildi. Geçen celse mütalaasını açıklayan duruşma savcısının yerine atanan savcı, hukuki görüş farklılıklarının olması nedeniyle yeni mütalaa için süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkemeye heyeti, duruşmayı erteledi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen 28 Mart'taki duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanıklardan Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı'nın 'olası kastla öldürme' suçundan ayrı ayrı 15'er kez hapis cezasıyla, Gündüz Uysal'ın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari olan Bedriye Işıldak'ın dosyadan tefrik edilmesini istedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.