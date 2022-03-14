Son dakika haber! Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
BİSMİL, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okulların ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı.
Denetim kapsamında yapılan aramalarda, 2 kumar makinesi, 4 ruhsatsız silah ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Ekiplerce 7 kişiye para cezası uygulanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.