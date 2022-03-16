Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise... - Haberler

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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise...

AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Haberler

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