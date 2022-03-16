Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise...
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel