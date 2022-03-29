Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri) Önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin... - Haberler

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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri) Önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin...

AA - Ogün Duru - Güncel
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri) Önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesidir"

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İstanbul'daki Rusya- Ukrayna müzakereleri) Önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesidir"

AA / Ogün Duru - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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