Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri) Önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin...
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri) Önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesidir"
İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İstanbul'daki Rusya- Ukrayna müzakereleri) Önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesidir"
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
AA / Ogün Duru - Güncel