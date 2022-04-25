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Son dakika haber | Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Son dakika haber | Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin il dışından ruhsatsız silah getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu satış anında 3 kişiyi yakaladı.

Yakalanan kişilerden 5 ruhsatsız tabanca ile 91 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Ruhsatsız Silah, Denizli, Silah, Güncel, Haberler

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